Roma, 23 gen. (askanews) - Più la finale del Super Bowl tra New England Patriots e Atlanta Falcons si avvicina e più crescono le indiscrezioni sull'esibizione di Lady Gaga che quest'anno canterà nel famoso concerto di metà gara, considerato l'evento dell'anno in America. Stavolta l'indiscrezione arriva dal New York Post, secondo il quale l'artista non si esibirà nell'impianto sportivo ma sul tetto dello stadio dopo essersi calata da un aereo. È per questo che si starebbe allenando in modo così intenso con tutti i ballerini nel giardino di casa sua, come ha mostrato lei stessa su Instagram. Intanto, è stato annunciato che tutta la preparazione all'evento sarà raccontata da un documentario, che mostrerà interviste, video inediti della preparazione al Super Bowl e tutto quello che c'è stato tra la prima conferenza stampa fino al concerto. "Sogno di fare questo concerto da quando avevo quattro anni, so esattamente cosa devo fare", aveva detto Gaga.