Striscia la Notizia, pace fatta con Fabio: "Ingannato da Mingo"

Roma, 20 dic. (askanews) - Sembra giunto al termine positivamente il contenzioso tra "Striscia la Notizia" e Fabio De Nunzio (alias 'il buon Fabio' che faceva coppia con Mingo). Il chiarimento tra i responsabili del programma e De Nunzio è stato possibile poiché l'inviato è riuscito a dimostrare di essere stato lui stesso ingannato dal suo ex compagno Domenico De Pasquale (noto come Mingo), che lo aveva tenuto all'oscuro della falsità di alcuni dei servizi trasmessi nel 2013. Mingo e la moglie hanno "taroccato" operando "unilateralmente" alcuni servizi a danno di "Striscia la Notizia" e dello stesso Fabio che era all'oscuro di tutto. Quest'ultimo, sia in pubblico che in privato, ha espresso dispiacere per l'accaduto, rammaricandosi di non essersi accorto di nulla e smarcandosi finalmente dal suo vecchio socio.