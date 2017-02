Sting aggiunge due date in Italia, a Cividale e Mantova

Roma, 15 feb. (askanews) - Sono state aggiunte due nuove date in Italia per il nuovo tour di Sting, "57th & 9th World Tour", con gli special guest The Last Bandoleros e Joe Sumner che sarà il 27 luglio a Cividale del Friuli ed il 18 a Mantova. Partito da Vancouver la scorsa settimana, lo spettacolo rock con una band di 4 elementi farà tappa in 24 città in Nord America, prima di approdare in Europa il 21 marzo. Per questa prima tranche europea, Sting si sibirà al Fabrique di Milano il 23 marzo (concerto sold-out) ed in queste due nuove date estive in Italia. Durante il suo 57th & 9th Tour, Sting sarà accompagnato da una band composta da 3 elementi, che comprende il suo chitarrista "di fiducia" Dominic Miller, Josh Freese (batteria) e Ruful Miller (chitarra). (foto Rebecca Blissett)