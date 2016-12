Sperlonga, Capodanno in piazzetta con Corrado Gentile

Roma, 21 dic. (askanews) - La notte di Capodanno a Sperlonga, dopo anni, torna in piazza della Libertà, più conosciuta come la piazzetta caratteristica del centro storico. Cresce l'attesa per l'evento di cui il borgo fu pioniero nel 1995, entrato ormai a far parte della tradizione e divenuto attrattiva di flussi turistici fuori stagione.

Tra le grandi novità dell'edizione 2017 è da segnalare la partecipazione del conduttore radiofonico Corrado Gentile, voce storica di RDS - segue da 21 anni il Festival di Sanremo, dal 2013 conduce la fascia del mattino (dalle 9 alle 12) dal lunedì al sabato con Anna Pettinelli - che ci farà compagnia tutta la notte. "Sarà un capodanno in tono con la location - annuncia Corrado Gentile -: musica senza tempo per godersi la notte più lunga in un angolo d'Italia, unico per bellezza e qualità della vita. Da molti anni frequento il vostro splendido borgo, sono felice di festeggiare l'arrivo del 2017 con gli sperlongani e con i tanti turisti che ne subiscono l'irresistibile fascino. Spero, lo dico tra il serio e il faceto, che sia un'altra tappa di avvicinamento alla cittadinanza onoraria".

Il centro storico del borgo, insomma, suonerà a festa per tutta la notte e sarà il cuore pulsante del divertimento garantito per le celebrazioni dell'ultimo dell'anno. Alla consolle il Dj Felix Giuliani, legato alle sonorità house e vintage, gestisce oggi "Evolution club Chart" un programma radiofonico che stila la classifica dei migliori dischi dance e house più ballati in Italia. Il Capodanno resta un'opportunità imperdibile dunque per visitare uno dei borghi più belli d'Italia, tra scenari naturali mozzafiato, ottima compagnia e buona musica. Non mancheranno l'ampia e appetitosa offerta gastronomica, i locali aperti e l'opportunità di vivere Sperlonga in una veste insolita per chi è abituato a visitarla solo in estate. Il successo è garantito anche grazie all'immancabile supporto tecnico di RemixSound.