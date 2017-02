Shannen Doherty, le chemio funzionano: ora cresce la speranza

Roma, 27 feb. (askanews) - Sembrano aver dato i frutti sperati le chemioterapie per Shannen Doherty, che da più di un anno combatte contro un cancro al seno. L'attrice, che ha interpretato Brenda in "Beverly Hills 90210", ha concluso finalmente i cicli di chemioterapia e radioterapia ed adesso può solo attendere, anche se è stata vista sorridente in giro. Shannen Doherty per testimoniare l'inizio di questa nuova fase della sua vita ha voluto condividere via Instagram una foto significativa, un simbolo di questo lungo percorso. Lo scatto risale all'ottobre del 2016 e rappresenta tutto il dolore, la sofferenza e la fatica di questo pesante calvario. Come specifica lei stessa, ora è il momento dell'attesa per comprendere il risultato dei test, delle cure. L'attrice nel corso della malattia ha voluto testimoniare sui social, attraverso delle foto scatatte durante le varie fasi.