Sanremo,De Filippi: "Io come Belen ma non aspettatevi la scala"

Roma, 6 feb. (askanews) - "Ho capito che Baudo aveva ragione: Sanremo è Sanremo". Così Maria De Filippi racconta il suo impatto con il Festival durante la conferenza stampa di presentazione. "Ero a Roma, sono andata dal dentista, non ho potuto registrare Uomini e Donne e su internet era uscito che avevo un malore. Ci ero rimasta male ma mi hanno spiegato che questo è l'effetto Sanremo". Poi scherza. "Arrivata qui ho pensato di essere come Belen, perché avevo l'onore di avere una serie di fotografi che mi immortalavano". "Il mio bassotto si chiede se ha un'infezione urinaria perché viene fotografato sempre mentre fa pipì mentre la femmina si sente anche lei come Belen perché è fotografata inseguendo un gatto". "L'emozione di Sanremo è tanta, una frase mi ha colpito molto: 'La musica prima deve emozionare e poi arrivare all'intelletto'. È questo lo spirito con cui sono venuta". "Il Festival è anche il Festival degli italiani un po', e quindi è un posto dove si possono lanciare delle riflessioni su cose serie". "Carlo mi ha aiutato tantissimo, come un fratello che ti aiuta passo dopo passo. Non sono abituata a fare cinque prime time a fila. Ho capito il ruolo del direttore d'orchestra, delle signorine buonasera ma non aspettatevi la scala. Quella scala fa paura e non so se la farò. Penso che Sanremo è Sanremo anche senza la scala della De Filippi".