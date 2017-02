Sanremo, programma della prima serata, Tiziano Ferro superospite

Roma, 6 feb. (askanews) - "Carlo e Maria son due fuoriclasse, come Federer e Serena Williams". Così andrea Fabiano, direttore di Raiuno che ha annunciato il programma della prima serata del Festival di Sanremo. Undici i big in gara: Al Bano, Alessio Bernabei, Clementino, Elodie, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, Ludovica Comello, Ron e Samuel. Il super ospite sarà Tiziano Ferro che si esibirà con un omaggio a Tenco e due brani, tra cui Il Conforto. Per gli internazionali ci sarà Ricky Martin con un medley dei successi. Tra gli ospiti Raul Bova. Collegamento con Rocco Tanica dalla Sala Stampa. Per quanto riguarda Tutti Cantano Sanremo sarà attento al sociale: Paola Cortellesi e Antonio Albanese, Diletta Leotta, Rocio Morales, il cestita Marco Cosin, e la pallavolista Valentina Diouf gli ospiti che contribuiranno. Sabato dopo la finale sarà riproposto il dopofestival.