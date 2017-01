Roma, 5 gen. (askanews) - "Per #Sanremo2017 lavori in corso. Ne saprete di più l'11 gennaio in conferenza stampa e .... magari !!!!" Così, in un Tweet, il conduttore del Festival di Sanremo, Carlo Conti, commenta la notizia di una possibile presenza di Maria De Filippi, come co-conduttrice, sul palco dell'Ariston.