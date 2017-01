Roma, 24 gen. (askanews) - "Un brivido". E' quello provato da Gianfranco Rosi alla notizia della candidatura del suo Fuocoammare come miglior documentario per gli Oscar 2017. Attualmente a Tokyo per promuovere la pellicola, Rosi parla di "una grande emozione in un anno meraviglioso. Aver portato Lampedusa ad Hollywood è una cosa bellissima". "Non ci credevo più per tutte le varie previsioni - continua - sapevo sarebbe stata una battaglia fino all'ultimo, nulla era scontato". Il film da Berlino è arrivato in 64 Paesi, "ora il suo messaggio esiste e naturalmente dedico questa candidatura a Lampedusa". Per Rosi l'obiettivo è stato raggiunto perché "la meta era la nomination: per ottenerla sono stati tre mesi impegnativi come una campagna elettorale. Ora sarà solo una grande festa". Infine un messaggio poltico: la cinquina "che parla solo di temi come gli afroamericani e l'Africa, è anche una risposta dell'Academy a Trump che vuole costruire i muri".