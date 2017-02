Roma, al Teatro Guanella "I goliardi del Varietà" di Tommaso Zevola

Roma, 28 feb. (askanews) - Va in scena, al Teatro Guanella di Roma, dal primo al 12 marzo, "I goliardi del Varietà! Ovvero: noi siamo le colonne!". Quel sapore di teatro, quell'odore inimitabile del legno da palcoscenico, il brusio del pubblico "pagante" e quelle risate flagranti che solo nel Varietà sono permesse.

Tommaso Zevola, figlio di Franco Zevola - in arte Franco Doria, protagonista indiscusso del Varietà degli anni d'oro, riprende i testi di un tempo e dà vita al nuovo spettacolo.

Uno spettacolo divertente e in grado di coinvolgere ogni tipo di pubblico rispettando i canoni del Varietà, offrendo quella opportunità di riassaporare un teatro ricco di aneddoti, siparietti e cabaret e che, troppo spesso, viene dimenticato.

La compagnia, composta da Tommaso Zevola, Monica Cetti, Fulvia Borella, Costanza Noci e Alex Lai si è avvalsa della preziosa collaborazione dell'intramontabile cabarettista Camillo Toscano per i testi, del Maestro Adelmo Musso per le musiche e dell'eleganza dello stilita Mauro Gala per i costumi.