Robin Williams fu respinto per Harry Potter

Roma, 3 gen. (askanews) - Robin Williams respinto per una parte nella saga di Harry Potter perché americano e non inglese. A rivelare il curioso retroscena, a due anni dalla morte dell'attore e a sedici anni dal primo capitolo, è stata la direttrice del casting della pellicola, Janet Hirshenson, la quale ha rivelato che Williams si era candidato per il ruolo di Hagrid, ma che era stato respinto perché...americano e non britannico. Solo attori britannici nella saga di Harry Potter. Questo infatti il "diktat" impartito con insistenza dalla stessa J.K. Rowling, che voleva mantenere anche nel film le atmosfere e il mood tipicamente inglese del mondo dei maghi narrato nei suoi libri. La parte poi andò a Robbie Coltrane. "Avrei voluto fare almeno un paio di parti in quel film", disse l'attore nel 2001 al New York Post: "Ma a quanto pare gli americani erano stati messi al bando".