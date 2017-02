Rihanna nominata persona umanitaria dell'anno università Harvard

Roma, 23 feb. (askanews) - Per l'università di Harvard Rihanna è stata nominata persona umanitaria dell'anno per il 2017. All'artista delle Barbados, che si recherà di persona a ritirare il premio il prossimo 28 febbraio, è stato riconosciuto il lavoro e l'impegno della sua Clara and Lionel Foundational Scholarship Program per promuovere l'istruzione nei paesi caraibici. Si va a rendere onore anche al suo impegno con la Global Partnership for Education and the Global Citizen Project. S. Allen Counter, il direttore della Harvard Foundation, dice: "Rihanna ha caritatevolmente costruito un centro per l'oncologia e la medicina nucleare per la diagnosi e il trattamento del cancro al seno al Queen Elizabeth Hospital di Bridgetown, Barbados."