Prince: il 9 giugno escono due album inediti

Roma, 14 feb. (askanews) - Dopo l'annuncio di pochi giorni fa della ripubblicazione sulle piattaforme di streaming del catalogo musicale di Prince, è stato annunciato l'uscita per il 9 giugno di due album inediti. A rendere pubblica la notizia è la casa discografica "Warner" che ha comunicato l'immenso materiale ritrovato nella casa di Prince, a Santa Monica in California. Oltre ai due album che usciranno il prossimo giugno sono state ritrovate centinaia di ore di musica: spulciando nel materiale, la Warner ha anche ritrovato due interi film concerto, completamente inediti, che saranno probabilmente pubblicati dalla Warner sempre nello stesso periodo. Inoltre sta per arrivare nei negozi una ristampa di lusso di "Purple Rain", il classico di Prince pubblicato nel 1984.