Premi César 2017: trionfa il film "Elle" di Paul Verhoeven

Roma, 25 feb. (askanews) - E' il film "Elle" dell'olandese Paul Verhoeven il trionfatore della 42esima edizione dei Premi César, gli oscar francesi del cinema che si sono tenuti al Théâtre du Châtelet di Parigi. La pellicola ha visto trionfare anche Isabelle Huppert come miglior attrice mentre il Miglior regista è Xavier Dolan per "E' solo la fine del mondo". Film che ha visto premiare anche Gaspard Ulliel proprio per il suo ruolo da protagonista nel film del regista canadese. Il premio al Miglior attore non protagonista lo ha vinto James Thierrée per "Mister Chocolat" mentre Déborah Lukumena ha portato via quello alla Migliore attrice non protagonista per "Divines". "Io, Daniel Blake" di Ken Loach si è imposto nella categoria "Miglior film straniero" mentre l'italiano "Fuocoammare", di Francesco Rosi, è stato battuto da "Merci Patron!", del regista François Ruffin, nella categoria Miglior documentario.

"La mia vita da zucchina", di Claude Barras, ha portato a casa i premi per il Miglior film d'animazione e il Miglior adattamento. Le nuova promesse del cinema di quest'anno, invece, sono Niels Schneider per "Diamant noir" e la bella Oulaya Amamra per "Divines". Il talentuoso Xavier Dolan ha vinto il César per il Miglior montaggio per il suo "E' solo la fine del mondo" mentre il Premio César onorario, quest'anno, è andato a George Clooney.