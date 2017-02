Playboy cambia idea: torna il nudo in copertina

Roma, 14 feb. (askanews) - Un anno dopo la storica decisione Playboy fa marcia indietro: il nudo torna in copertina. La rivista aveva cambiato impostazione nel marzo del 2016 ma oggi il 25enne direttore creativo Cooper Hefner, figlio del fondatore Hugh ha comunicato in un twet il cambio di rotta "Oggi ci riappropriamo della nostra identità e reclamiamo chi siamo". Già a partire dalla copertina di marzo-aprile ci sarà la playmate in copertina ed il titolo #NakedIsNormal. Torneranno storiche sezioni come "The Playboy Philosophy" e "Party Jokes". Sparirà il sottotitolo della rivista "Entertainment for men". "Il nudo non è un problema, non può essere mai un problema - ha detto Hefner - il modo in cui la rivista lo ritraeva era datato". Playboy fu fondato da Hugh Hefner nel 1953, Marilyn Monroe sulla copertina del primo numero. Lo scorso anno, la tiratura è stata di 700mila copie.