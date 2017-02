Roma, 1 feb. (askanews) - Pharrell Williams è diventato padre di tre gemelli. La moglie Helen Lasichanh ha partorito due bimbi e una bimba, come riporta il Daily Mail, il quale ha parlato in esclusiva con David, il fratellastro di Pharrell. David ha detto al sito della testata britannica che i bambini sono nati a Los Angeles, dove vive la coppia, e ha aggiunto che per ora i due preferiscono non rivelare i nomi dei bimbi. Pharrell Williams e Helen Lasichanh si sono sposati nel 2013. Lei ha 36 anni ed è una modella e designer.