Peppe Servillo e Girotto incontrano St. Louis Big Band all'Eliseo

Roma, 3 feb. (askanews) - Il cantante Peppe Servillo e il sassofonista Javier Girotto incontrano la Saint Louis Big Band diretta da Gianni Oddi, in un progetto ispirato al tango, al jazz e alla canzone d'autore italiana intitolato "L'amico di Cordoba".

"Capita a volte di trovarsi dall'altro capo del mondo e di incontrare inaspettatamente qualcosa che ci appartiene e che forse avevamo dimenticato", ha spiegato Peppe Servillo parlando di questo incontro musicale.

Ne "L'amico di Cordoba" l'anima sudamericana e quella mediterranea dei musicisti si fondono in atmosfere, stili ed emozioni differenti; la latinità dei due protagonisti funge da filo conduttore in un mix suggestivo ed evocativo di atmosfere e mondi culturali vicini, ma lontani. I brani originali composti da Girotto e Servillo saranno per la prima volta eseguiti da una Big Band, in una inedita veste orchestrale, grazie agli arrangiamenti originali di Luigi Giannatempo e Milena Nigro.