Patti Smith a maggio in Italia per sette concerti

Roma, 1 feb. (askanews) - Patti Smith torna in Italia a maggio per sette concerti. In occasione della laurea magistrale ad honorem che le verrà conferita il 3 maggio al Teatro Regio di Parma, la poetessa del rock si esibirà in una serie di concerti dal titolo "Patti Smith - Grateful". L'artista torna in Italia a tre anni dal suo tour acustico "The Smith's' Family" e partirà il 4 maggio al Teatro Regio di Parma, per poi andare il 6 maggio al Teatro Ariston di Sanremo, il giorno dopo al Teatro Filarmonico di Verona, il 10 maggio a Cremona (Teatro Ponchielli), il 12 maggio al Teatro Manzoni di Bologna e per chiudere, il 13 maggio all'Auditorium Parco della Musica di Roma. I concerti italiani del "Graceful tour" vedranno Patti Smith accompagnata sul palco dai figli e dal bassista, chitarrista e direttore musicale Tony Shanahan.