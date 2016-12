Roma, 23 dic. (askanews) - Oltre a Kanye West anche la moglie Kim Kardashian sta affrontando un percorso di terapia. Secondo la rivista People però la coppia la starebbe affrontando singolarmente e non insieme: "Stanno ancora ricevendo la terapia individualmente. Kim sta affrontando il trauma della rapina. Kanye si sta facendo aiutare per combattere la depressione e gestire meglio lo stress. Potrebbero stare pensando anche ad una terapia di coppia, ma ancora non c'è stata nessuna seduta insieme". Quindi la star di 'Keeping Up With The Kardashians' sta chiedendo aiuto per superare il trauma della rapina a mano armata subita lo scorso ottobre a Parigi, mentre il cantante starebbe seguendo un trattamento per la depressione. I due, che hanno una femminuccia, North, di 3 anni, e un maschietto di 12 mesi, Saint, sono stati avvistati anche per la prima volta insieme in pubblico la scorsa domenica dopo mesi.