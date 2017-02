Roma, 21 feb. (askanews) - Dopo una lunga e difficile selezione, con la collaborazione di Radio Dimensione Suono, Nerone ha scelto la sua Poppea, che chiude così il cast di "Divo Nerone - Opera Rock" e prepara il debutto internazionale del primo giugno alla Vigna Barberini sul Colle Palatino, a Roma.

Le 10 ragazze, 5 scelte dal popolo del web e 5 dalla commissione artistica, si sono sottoposte a un'ultima selezione. Dunque le 3 finaliste più votate, Valentina Spalletta, Gloria Miele e Rita Pilato, hanno avuto accesso alla sfida conclusiva e si sono esibite sia in italiano che in inglese, hanno recitato con Giorgio Adamo (Nerone) e interpretato la canzone già preparata per il video-selfie, "Latte d'asina", che ripercorre il personaggio rimasto nella leggenda per il suo fascino, l'ironia e proprio i bagni in quell'elisir, segreto della sua bellezza.

Rita Pilato, la cantante, attrice e fotomodella pugliese, conosciuta in Italia soprattutto per la sua partecipazione, nei panni di Giulietta, in "Giulietta e Romeo Live 3D", è stata proclamata vincitrice ed interpreterà così Poppea, la seconda moglie di Nerone, nel mitico ruolo che fu già di Brigitte Bardot e Patricia Laffan.