Roma, 20 feb. (askanews) - "THE XX" al "Postepay sound rock in Roma" live all'Ippodromo delle Capannelle lunedì 10 luglio 2017. Già confermati headliner dei maggiori festival internazionali (Coachella,Primavera Sound, Lollapalooza, Open'er Festival) THE XX tornano in Italia a grande richiesta.

Il 13 gennaio è uscito "I See You" il loro ultimo album di studio acclamato da pubblico e critica. Il disco ha debuttato al numero 1 in ben sette paesi tra cui Inghilterra, Germania, Portogallo, Olanda, Irlanda, Australia e Belgio e ha raggiunto il secondo posto della classifica di Billboard in Usa e Canada.

"I See You" è il loro terzo album di inediti che arriva dopo il grande successo dei primi due dischi - "xx" e "Coexist" che hanno venduto insieme oltre 3 milioni di copie - e segna una nuova era per il trio londinese composto da Romy Madley Croft, Oliver Sim e Jamie Smith.

"I See You", prodotto da Jamie Smith e Rodaidh McDonald, è il loro disco più audace e ambizioso, come si può intuire già dall'ascolto dei primi singoli estratti "On Hold" e "Say Something Loving".

I biglietti per la data di Roma saranno in vendita dalle ore 11.00 di mercoledì 22 febbraio su Thexx.info/ e su Postepaysound.it; dalle ore 11.00 di venerdi 24 febbraio su ticketone.it; dalle ore 10.00 di lunedi 27 febbraio in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati, BoxOffice Lazio, Etes, Booking Show.