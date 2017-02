Mostra del Cinema di Venezia: due i Leoni d'oro alla carriera

Roma, 3 feb. (askanews) - Il cda della Biennale di Venezia, presieduto da Paolo Baratta, ha approvato il nuovo regolamento della 74esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, che si svolgerà al Lido di Venezia dal 30 agosto al 9 settembre, diretta da Alberto Barbera. Si è deciso di istituzionalizzare l'attribuzione di due Leoni d'Oro alla carriera in ciascuna delle edizioni future della Mostra.

Il direttore proporrà al presidente e al consiglio di amministrazione l'assegnazione di un Leone alla carriera a un regista (o una figura di elevata professionalità) per il contributo offerto dall'insieme della sua opera allo sviluppo dell'arte cinematografica; il secondo a un attore o un'attrice, che abbiano saputo interpretare al meglio le esigenze espressive dei registi per cui hanno lavorato, apportando nel contempo un personale contributo estetico, simbolico e autoriale all'arte della recitazione. Per la sezione Orizzonti, il premio per la migliore interpretazione sarà raddoppiato e destinato sia alla migliore interpretazione maschile, sia alla migliore interpretazione femminile.

Complessivamente, la giuria internazionale Orizzonti, composta da un massimo di sette personalità del cinema e della cultura di diversi paesi, assegnerà - senza possibilità di ex-aequo - i seguenti premi: premio Orizzonti per il miglior film, premio Orizzonti per la migliore regia, premio Speciale della Giuria Orizzonti, premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile e per la migliore interpretazione femminile, premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura e premio Orizzonti per il miglior cortometraggio. Le iscrizioni dei film alla 74esima Mostra saranno aperte da lunedì 6 febbraio sul sito web ufficiale. Confermato, infine, il nuovo Venice Production Bridge, il mercato del film che, oltre a dare continuità ai servizi sviluppati in precedenza (Industry Club, European Gap Financing Market, Business Centre, Digital Video Library e Market Screenings), si propone come un'opportunità d'incontro e networking per tutte le categorie di professionisti coinvolti nella realizzazione di opere cinematografiche.