Michelle Hunziker posa con figlie: "Al primo posto sempre loro"

Roma, 27 dic. (askanews) - Per la prima volta Michelle Hunziker posa per "Chi" insieme con le sue tre figlie: Aurora, Sole e Celeste, e racconta sulla copertina del settimanale diretto da Alfonso Signorini, che cosa si aspetta dal prossimo anno. "Il 2016 è stato un anno felice e appagante, ma anche molto impegnativo. Anche sul lavoro è un periodo sereno: attraverso una fase di creatività e di sogni. Molto stimolante! Per il 2107 ho diversi progetti, ma al primo posto c'è sempre la famiglia: a Sole e Celeste dedico la giornata, sono delle vere 'rubacoccole'; mentre Tomaso (Trussardi, ndr) ha l'esclusiva per la sera. Aurora? Ormai ha superato la fase adolescenziale, è una donna determinata. Sta frequentando l'università, ma continua anche con la tv. Sono molto felice per lei".