Michele Placido al Teatro Sistina di Roma il 6 marzo

Roma, 28 feb. (askanews) - Una data unica per un evento eccezionale. Lunedì 6 marzo, al Teatro Sistina di Roma, Michele Placido, attore, regista, sceneggiatore, tra i più grandi rappresentanti dello spettacolo e della cultura italiani, terrà un suo personalissimo viaggio interattivo attraverso la letteratura italiana "A lezione con Michele Placido", prodotto dalla Godot di Benedetta Pontellini e Claudia Gatti, da oltre 13 anni produttrici di spettacoli teatrali, televisivi e cinematografici.

Sul palco ad accompagnare i gesti e le parole di Placido ci sarà suo figlio Brenno Placido e due chitarristi che attraverso la loro musica faranno da sottofondo e accompagnamento allo spettacolo.

Un percorso, quello di Michele Placido, che si snoda attraverso i versi, i passi, le figure più famose del nostro impareggiabile patrimonio letterario, che parte dal V canto dell'inferno di Dante Alighieri quello che narra le vicende dei famosissimi amanti Paolo e Francesca per arrivare fino alla poesia di Eugenio Montale e Giuseppe Ungaretti.

Michele Placido, ha infatti scelto, per il suo escursus teatrale che sarà interattivo e che sarà una base per dialogare con il pubblico in sala, un tema importante e universale come quello del rapporto tra amore e dolore.