Marco Masini, a febbraio esce il nuovo disco di inediti

Roma, 22 dic. (askanews) - Marco Masini sarà in gara al 67° Festival di Sanremo, in programma al Teatro Ariston dal 7 all'11 febbraio, con il brano "Spostato di un secondo", nella sezione Campioni. La canzone, scritta da Marco Masini, Zibba e Diego Calvetti e prodotto da Diego Calvetti, sarà contenuto nel nuovo album di inediti di Marco Masini, a cinque anni dal precedente, che uscirà per Sony Music in occasione della partecipazione al Festival della Canzone Italiana.

Questa sarà l'ottava volta di Marco Masini al Festival di Sanremo. La prima partecipazione fu nel 1990 quando il cantautore fiorentino al suo esordio si aggiudicò il 1° posto della Sezione Novità con il brano "Disperato". L'anno dopo tornò da Campione con "Perché lo fai" aggiudicandosi il terzo posto. Nel 2000 si presentò a Sanremo con "Raccontami di te" e nel 2004 vinse un'altra volta la kermesse con "L'uomo volante". Tornò sul palco dell'Ariston nel 2005 con "Nel mondo dei sogni" e nel 2009 con "L'Italia". La sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo risale a due anni fa, nel 2015, con "Che giorno è".