Roma, 25 gen. (askanews) - "Una trasmissione quotidiana stravolge la vita, e la mia priorità ora è mio marito" Nicola Carraro. Parola di Mara Venier che si confessa al settimanale Oggi, in edicola da domani. "Con la Rai - dice la presentatrice - c'è stato un riavvicinamento, ma non so a cosa porterà Io sono libera, non ho contratti con nessuno né smania di elemosinare lavoro a chicchessia se arrivasse un impegno come quello che fu "La vita in diretta" farei fatica ad accettare: una trasmissione quotidiana stravolge la vita, e la mia priorità ora è mio marito". A Oggi la Venier mostra la sua bellissima casa romana dove in soggiorno c'è anche un quadro che le regalò un suo famoso ex, Renzo Arbore: "Me lo portò tra fogli di giornale legati con lo spago, tornando dall'Argentina. E io, insicura e convinta che mi amasse davvero, interpretai quel regalo come un segno d'amore, il primo". E parla delle delusioni professionali: "Ne ho avute tante. Una ha segnato tutta la vita professionale: quando ero agli inizi, a Federico Fazzuoli diedero un preserale che si chiamava Ora di punta, di cui dovevo essere una co-conduttrice. Fazzuoli non mi voleva, mi fece convocare da Mogol, che ne era l'autore, perché mi convincesse ad accettare di essere una presenza quasi muta. Diedi una risposta tale che Mogol mi disse che non avrebbe mai immaginato che un signore come Arbore potesse stare con una così... Ma io mi ero sentita molto umiliata Poi Fazzuoli cercò di mandarmi via". E sui recenti screzi con Simona Ventura dice: "Nonostante tutto, non porto rancore neanche a lei".