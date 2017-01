Roma, 25 gen. (askanews) - Non c'è pace per Madonna. La popstar, dopo la pioggia di critiche avute per aver detto di pensare spesso "a far saltare in aria la Casa Bianca" durante la Women's March di sabato scorso contro Trump per la quale il Secret Service sta indagando su di lei e un politico ha addirittura chiesto il suo arresto, una radio in Texas ha deciso di non trasmettere più le sue canzoni per un tempo indeterminato. La stazione texana "HITS 105" ha spiegato la decisione a Billoboard: "Mettere al bando tutte le canzoni di Madonna non è una questione di politica, è una questione di patriottismo. Ci sembrerebbe semplicemente sbagliato passare le canzoni di Madonna, e quindi pagarle delle royalty, quando lei ha mostrato sentimenti così anti americani. Se tutte le altre radio prendessero il nostro esempio, le manderemmo un messaggio 'finanziario' molto potente". Intanto Madonna ha provato a chiarire la sua posizione su Instagram dicendo che "Le mie parole sono state decontestualizzate, era una metafora".