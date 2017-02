Madonna: su Instagram la prima foto con le due bimbe adottate

Roma, 9 feb. (askanews) - La conferma ufficiale dell'adozione di due bimbe del Malawi da parte di Madonna arriva dalla stessa artista. Su Instagram la 58enne popstar ha pubblicato una foto in cui appare in aperta campagna mentre tiene per mano le piccole Estere e Stelle: "Posso ufficialmente confermare che ho completato il processo di adozione di due gemelle in Malawi e ora sono felicissima che fanno parte della nostra famiglia" si legge sotto lo scatto. "Sono profondamente grata a tutti coloro che in Malawi mi hanno aiutato a far sì che fosse possibile, e chiedo ai media di rispettare per favore la nostra privacy durante questa fase di transizione. Grazie anche ai miei amici, alla famiglia e al mio vasto team per tutto il sostegno e l'amore" conclude Madonna.