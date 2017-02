Madonna, per adottare le gemelle ha dovuto fare pace con l'ex marito

Roma, 14 feb. (askanews) - Madonna ha adottato da poco due bambine i Malawi, Stella ed Esther, ma per farlo pare abbia dovuto far terminare prima la battaglia legale con l'ex marito Guy Ritchie, per l'affidamento del figlio Rocco. Secondo il sito "Tmz", i due procedimenti siano collegati, la popstar avrebbe accelerato la fine della disputa legale per non avere ombre sul procedimento per adottare le due bambine, poiché in Malawi le leggi sull'adozione internazionale sono molto severe. In pratica il giudice che ha seguito l'adozione delle due gemelle da parte di Madonna, sarebbe stato preoccupato "dal far andare le bambine in un ambiente tossico", come quello di una madre adottiva turbata da una battaglia per l'affidamento di un altro figlio. Invece tutto è andato per il meglio, l'accordo per la custodia di Rocco sarebbe soddisfacente per Ritchie, il giudice del Malawi a questo punto ha potuto con serenità affidare Stella ed Esther a Madonna. Madonna ha portato le bambine a New York con un volo privato.