Madonna adotta due gemelline del Malawi

Roma, 7 feb. (askanews) - L'Alta Corte del Malawi ha concesso il permesso a Madonna di adottare altri due bambini provenienti dal paese africano. Al momento dell'approvazione l'artista era presente e si è lasciata andare in un grande sorriso, anche se non sono stati forniti altri dettagli sui bambini che Madonna andrà ad adottare. I due minori andranno a nutrire la già numerosa famiglia della regina del pop: Madonna infatti aveva già adottato altri due bambini del Malawi, David Banda e Mercy James rispettivamente nel 2006 e nel 2009, mentre da precedenti relazioni aveva avuto Lourdes e Rocco. Madonna, che potrà adottare due gemelline Stella ed Esther, il 25 gennaio era in visita nella capitale del paese Lilongwe, ma per sviare i sospetti di un'adozione aveva affermati di trovarsi in città "solo per controllare l'ospedale pediatrico a Blantyre e l'operato dell'associazione Raising Malawi". In realtà, la richiesta per accogliere nel suo nucleo anche le due bambine era stata addirittura presentata di persona, secondo quanto testimoniato da Mlenga Mvula, portavoce dell'Alta Corte della cittadina.