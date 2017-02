Lucio Dalla: Bologna si prepara ad una settimana di celebrazioni

Roma, 28 feb. (askanews) - Il 1 marzo del 2012, tre giorni prima del suo 69esimo compleanno, moriva di infarto Lucio Dalla. In occasione dell'anniversario della sua scomparsa, la sua città Natale, Bologna, lo ricorderà con diversi omaggi. Oltre ad un concerto intitolato "4 marzo sotto casa di Lucio", con tanti degli artisti che lui aveva contribuito ad allevare artisticamente, tra loro Nevruz, Iskra Menarini e Marcello Romeo, ci saranno anche sei visite guidate da parte di altrettanti giornalisti nei luoghi del cantautore bolognese. A raccontare Dalla e la sua città saranno Ernesto Assante, Gino Castaldo, Emilio Marrese, Marco Marozzi, Pierfrancesco Pacoda e Giorgio Comaschi. In più, uscirà nelle sale anche il film "Caro Lucio ti scrivo", diretto dal suo concittadino Riccardo Marchesini e tratto da uno spettacolo teatrale con lo stesso titolo. Si tratta di otto episodi per raccontare otto canzoni di Lucio Dalla. Sarà in sala dall'1 all'8 marzo, nel cast Ambra Angiolini, Alessandro Benvenuti, Piera Degli Esposti, Neri Marcorè, Ottavia Piccolo, Andrea Roncato, Grazia Verasani.