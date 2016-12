Roma, 23 dic. (askanews) - Da venerdì 6 gennaio sarà in rotazione radiofonica "Straniero", nuovo singolo estratto dall'ultimo disco dei Litfiba, "Eutòpia". "Il brano parla della difficoltà di sentirsi a proprio agio nel mondo attuale - raccontano Piero e Ghigo - Il brano è ispirato al romanzo di Erri De Luca 'Tu non c'eri', che è anche diventato un cortometraggio presentato e premiato all'ultima Festa del Cinema di Roma. La colonna sonora del cortometraggio, dall'omonimo titolo 'Tu non c'eri', è inclusa come bonus track insieme ad un altro brano strumentale, 'La danza di Minerva', nel vinile di 'Eutòpia', rimasto saldamente al primo posto della classifica dei vinili più venduti in Italia per due settimane consecutive!".

I Litfiba si stanno preparando per il loro ritorno live: dal 29 marzo, infatti, la band sarà protagonista dell''Eutòpia tour', sei date speciali dove presenteranno con tutta la loro prorompente carica i brani dell'ultimo disco e i loro più grandi successi. Queste le prime date: il 29 marzo alla Kioene Arena di Padova, il 31 marzo al Mediolanum Forum di Milano, il 5 aprile al Palalottomatica di Roma, il 7 aprile al Mandela Forum di Firenze, l'11 aprile al Palaflorio di Bari e il 13 aprile al Pal'Art Hotel di Acireale (Catania).