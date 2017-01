Lindsay Lohan cancella Instagram: si è convertita all'Islam?

Roma, 17 gen. (askanews) - Lindsay Lohan si sarebbe convertita all'Islam. Se da diversi mesi si parlava di un avvicinamento dell'attrice alla religione islamica ora arriva anche un segnale che potrebbe far pensare alla conversione di quest'ultima. La Lohan ha cancellato tutte le foto dal profilo Instagram lasciando solo un messaggio in arabo: "Alaikum Salam", il saluto che significa "Pace a voi". Nelgi ultimi mesi l'attrice ha trascorso molto tempo in Turchia enei campi dei rifugiati della Siria e poi negli Emirati Arabi Uniti, soprattutto Dubai, in vacanza e sembra si sia avvicinata alla religione islamica. Già nel 2015 si era parlato di un suo interessamento all'Islam quando era stata fotografata per strada a Brooklyn con una copia del Corano sottobraccio, ma lei aveva chiuso la questione durante un'intervista all'emittente turca HaberTurk "Se l'Islam è qualcosa su cui voglio istruirmi, è affar mio". Manca ancora però una dihiarazione effettiva della Lohan.