Roma, 23 dic. (askanews) - Si terrà il primo febbraio al Pala Arrex di Jesolo la data zero del tour di Ligabue "Made in Italy - Palasport 2017". La tournée proseguirà dal 3 febbraio al Palalottomatica di Roma (con una residency da cinque serate) per poi toccare - tra le altre città - Acireale, Reggio Calabria, Bari, Perugia, Livorno, Milano (al Forum di Assago, il 13 e 14 marzo) e Trieste.