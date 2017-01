Roma, 24 gen. (askanews) - Si intitola "Leggera" il nuovo album di Musica Nuda, in uscita per la Warner il 27 gennaio. Dopo il successo di "Little Wonder", Petra Magoni e Ferruccio Spinetti tornano con un disco composto da brani inediti e cantato per la prima volta tutto in italiano. A marzo, partirà dall'Italia un tour internazionale che toccherà anche Francia e Stati Uniti.

Un album che parla di leggerezza, ma nel senso più calviniano del termine. Come diceva lo stesso Calvino, "Bisogna prendere la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore".

Ed è un sentimento che si riverbera in tutti i brani dell'album, dotati di una grazia lieve e di un'eleganza che ricordano la canzone italiana d'autore degli anni Sessanta. Quella stessa grazia che rende unico il duo Musica Nuda, con quella speciale alchimia tra Ferruccio e Petra, quasi fosse una "condizione imprescindibile", come titola un brano del loro album. Due spiriti affini che con la propria musica riescono ancora, oggi come 14 anni fa, a emozionare.

Nel nuovo tour che partirà a marzo, Petra e Ferruccio presenteranno i nuovi brani di "Leggera" e una selezione dei loro principali successi.

Prima data il 3 marzo al Teatro Centrolucia di Botticino (BS), poi il 4 al Teatro Villa dei Leoni di Mira (VE), il 5 al Cap10100 di Torino, il 10 al Teatro degli Atti di Rimini, l'11 al Blue Note di Milano, il 16 al Politeama di Napoli, il 21 al Theatre de Cusset a Cusset in Francia; ad aprile il 7 al Teatro Politeama di Poggibonsi (SI), l'8 al Teatro Vittoria Colonna di Vittoria (Rg), il 12 all'Auditorium Gervasio di Matera, il 18 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 22 al Teatro della Fortuna di Fano (PU) il 27 al Newman Center For The Perfoming Arts di Denver in Colorado, il 28 al Detroit Institute Of Arts di Detroit nel Michigan e il 30 al Toledo Museum Of Art di Toledo in Ohio.