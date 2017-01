Roma, 21 gen. (askanews) - Lady Gaga si esibirà il 5 febbraio sul tetto del del NRG Stadium di Houston calata da un aereo per il Super Bowl di Football americano. L'indiscrezione arriva dal New York Post dopo il post su Instagram pubblicato dalla stessa cantante: "Le prove del Syper Bowl sono divertentissime - ha scritto - Abbiamo costruito un tendone nel mio giardino con una pista da ballo in cui fare pratica! Non vedo l'ora di esibirmi per voi!". Se Lady Gaga dovesse realmente scegliere il tetto dello stadio di Houston il problema sarebbe creare delle coreografie oltre che la messa in sicurezza della cantante. Ed allora il tutto lo si starebbe provando nel giardino della casa dell'artista. Il suo staff sta "cercando di mettere a punto vari scenari perché possa esibirsi dal tetto senza pericoli" scrive ancora il giornale.