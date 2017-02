La Universal pronta ad acquistare gran parte catalogo di Prince

Roma, 9 feb. (askanews) - La gran parte del catalogo di Prince sarà ceduto alla Universal. Il più grande gruppo di etichette al mondo ha ottenuto i diritti per la musica inedita che Prince aveva nella sua tenuta di Paisley Park in Minnesota dove è morto l'aprile scorso. La Universal sta prendendo anche i diritti di 25 album che Prince ha prodotto con la sua NPG Records, fondata nel 1993 ma la casa discografica al momento si è limitata a dire che otterrà i diritti negli Stati Uniti a "certi famosi album principe dal 1979 al 1995" - emblematici per l'icona del pop. L'accordo per il catalogo segnerebbe un duro colpo per la rivale Warner della Universal, che si era riconciliata con il principe nel 2014. Poco tempo fa la Warner aveva annunciato la ristampa di "Purple Rain", accompagnato da un completo secondo album di materiale inedito.

"Prince è stato uno dei più grandi talenti musicali di tutti i tempi - un genio incomparabile come performer, artista e compositore", Lucian Grainge, il presidente e amministratore delegato di Universal Music Group, ha commentato, anche se non ha rivelato i valori dell'accordo. Prince è morto a 57 anni per un overdose accidentale di antidolorifici potenti. Non avendo lasciato un testamento o eredi, ha gettato la sua tenuta in confusione.