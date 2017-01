L'ensemble Sentieri Selvaggi il 19 gennaio al Palladium a Roma

Roma, 17 gen. (askanews) - Il nuovo anno per la stagione dell'Accademia Filarmonica Romana si apre giovedì 19 gennaio al Teatro Palladium con il concerto di Sentieri Selvaggi, ensemble che nel 2017 festeggia i suoi primi vent'anni di attività, guidato fin dalla sua nascita da Carlo Boccadoro che l'ha fondato insieme a Filippo Del Corno e Angelo Miotto.

Nel concerto romano al Palladium, realizzato in coproduzione con la Società del Quartetto di Milano e in collaborazione con la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, Sentieri Selvaggi offrirà una panoramica sulla musica contemporanea tutta italiana, da Petrassi fino alle nuove composizioni di Quagliarini e Cosmi, e, a distanza di pochi giorni da un anno della scomparsa, un omaggio al grande Pierre Boulez, poliedrica figura della musica francese e grande protagonista della scena culturale del secondo Novecento, di cui sarà eseguito in apertura di programma Dérive 1 (1984).

Sul palco del teatro alla Garbatella si esibiranno Paola Fre (flauto), Francesca Rodomonti (oboe), Mirco Ghirardini (clarinetto), Andrea Rebaudengo (pianoforte), Andrea Dulbecco (vibrafono e percussioni), Piercarlo Sacco (violino), Elena Favilla (viola) e Aya Shimura violoncello diretti da Carlo Boccadoro.