Katy Perry in primavera lancia sua collezione di calzature

Roma, 31 gen. (askanews) - Katy Perry ha deciso di lanciare nel mercato la sua collezione di calzature a prezzi accessibili. Il progetto, durato più di due anni, verrà svelato soltanto nella primavera del 2017: "Sei quello che indossi, corretto?", ha dichiarato la Perry a Footwear News. "Personalmente sono emozionata all'idea della collezione: non che dopo il lancio abbandonerò le Adidas, anzi sicuramente mi vedrete come sempre indossare gli Ugg". La collezione prevederà scarpe con i tacchi, sneaker, sandali e stivali che secondo rumors dovrebbero costare tra i 55 e i 280 euro. "Non tutti sono ricchi e non tutti amano i gusti eccessivi e stravaganti. Oltretutto ci sono cose più importanti a cui dedicare grosse spese: figli, famiglia, salute. Alla fine non credo che il look sia la cosa più importante" ha detto l'artista. "Quando lavoro alla promozione di un disco sono sul palco, quindi non ho la possibilità di incontrare i miei fan tete-a-tete, questo è un modo per presentarmi ufficialmente e far capire meglio chi sono. Mi piacerebbe imparare molto sul mondo della moda e diventare una grande contributrice: voglio abusare della mia posizione e fare in modo di espandere la mia figura più che posso" conclude Katy Perry.