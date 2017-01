Johnny Depp causa contro i suoi ex manager per 25 milioni dollari

Roma, 17 gen. (askanews) - Mentre tiene ancora banco il divorzio milionari o con l'ex moglie Amber Heard, Johnny Depp torna al centro di un'altra causa che si preannuncia milionaria. Il divo di Hollywood ha trascinato in giudizio i suoi ex manager, l'agenzia "The Management Group", con l'accusa di cattiva gestione del suo patrimonio e frode finanziaria, violazione di contratto e negligenza professionale chiedendo un risarcimento di circa 25 milioni di dollari. Lo scorso marzo Depp decise di licenziare l'agenzia quando scoprì che per rimanere in attivo avrebbe dpvuto vendere parte delle sue proprietà, affidandosi ad un nuovo manager commericale che scoprì la cattiva gestione della precedente. Nella denuncia si legge: "Come risultato di anni di cattiva gestione lorda, a volte con vere e proprie frodi, il signor Depp ha perso decine di milioni di dollari ed è stato costretto a cedere beni di significativo valore per pagare l'auto-negoziazione al The Management Group e la colpa grave. MG tratta il reddito del signor Depp come se fosse proprio, attingendoci personalmente o lasciandolo fare a terze parti, se desiderato".

Subito è arrivata la risposta dell'avvocato di The Management Group all'Hollywood Reporter: "Per 30 anni, Joel e Rob Mandel sono stati business manager di alcune delle persone e delle imprese di maggior successo nel mondo dell'intrattenimento. E per 17 di quegli anni hanno fatto tutto il possibile per proteggere Depp dalle proprie spese irresponsabili e dissolute. Nel dicembre 2012, Depp stava affrontando la rovina finanziaria con un default imminente e ha richiesto un prestito di 5 milioni di dollari ai Mandel, promettendo un rimborso totale entro gennaio 2014. Non lo ha mai fatto. Nell'ottobre 2016, con un debito di 4,2 milioni di dollari, i Mandel hanno dato il via ad alcuni atti di preclusione non giudiziari contro alcune delle proprietà di Depp".