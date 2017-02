Il Romics d'oro a Tomino, padre di Gundnam e Daitarn 3

Roma, 7 feb. (askanews) - Yoshiyuki Tomino sarà l'ospite d'onore di Romics, in programma dal 6 al 9 aprile alla Nuova Fiera di Roma. Riceverà il Romics d'oro, premio conferito ai grandi Maestri internazionali del fumetto e dell'animazione nella giornata conclusiva del festival, e racconterà la storia della creazione di Mobile Suit Gundam, una delle serie robotiche più amate al mondo e incontrerà i suoi fan. Accanto a lui Naohiro Ogata, producer della serie Mobile Suite Gundam Thunderbolt.

Yoshiyuki Tomino è uno dei grandi padri dell'animazione giapponese, protagonista di un periodo storico che ha visto l'esplodere di una creatività e di un fermento artistico nel settore manga e anime di impatto assoluto, prima in Giappone e poi in tutto il mondo.

"Romics come ogni edizione porta al suo numerassimo pubblico grandi Maestri internazionale del fumetto, dell'animazione, del cinema, guardando all'arte visiva di tutto il mondo, dagli Usa al Giappone all'Europa - ha raccontato Sabrina Perucca, direttrice Artistico Romics - dal grandissimo autore di fumetto, all'innovativo regista di animazione, al grande visual artist per games e animazione, straordinari autori si alternano sul Palco del Pala Romics. L'edizione di aprile rinnova l'appuntamento con i grandi padri dell'animazione robotica, dopo la straordinaria presenza di Go Nagai nel 2016, protagonista di una magnifica edizione celebrativa, con mostre e incontri, che ha richiamato oltre 200.000 appassionati da tutta Italia ed Europa, ora sarà Tomino a portarci nel fantastico mondo di Gundam e i real robot".

Tomino inizia a lavorare nel 1963 allo studio di animazione Mushi Production di Osamu Tezuka, lavorando come storyboard artist per serie ormai famosissime in tutto il mondo, tra cui Astro Boy. Approda al prestigioso studio di animazione Sunrise e firma la regia di serie fondamentali degli anni '80 e '90. Uno dei progetti che lo ha reso noto a livello internazionale è Mobile Suit Gundam (1979) con cui ha dato vita al genere dei real robot, realizzato con il team creativo della Sunrise, che appariva sotto il nome collettivo di Hajime Yatate. Questa serie cambia completamente l'immaginario raccontato dal genere mecha, aprendo il filone dei real robot: l'umanità che crea colonie nello spazio, nemici che non sono alieni cattivi o demoni, ma umani presi in lotte politiche e di potere, che hanno sviluppato una tale tecnologia da poter costruire dei Mobile Suit (Guerrieri corazzati) attrezzati con armi con armi micidiali. La serie uscita in Giappone nel '79 e in Italia nel 1980 è stata accolta con grande sorpresa per la sua innovatività e ha avuto negli anni un seguito clamoroso, con milioni di fan. L'universo creativo di Gundam prosegue fino ai nostri giorni, con serie diverse, lungometraggi, progetti speciali, che vedono Tomino coinvolto a volte direttamente nella regia, o nella supervisione.

Gundam è divenuto solidamente icona dell'immaginario collettivo, protagonista anche nel collezionismo con i Gunpla, modellini ricercatissimi da appassionati di tutto il mondo. In Giappone è stata costruita anche una versione 1 a 1 del Gundam RX78-2, che oggi si trova nella baia di Odaiba a Tokyo, dove sorge anche un museo dedicato al personaggio.

Numerose le serie che Tomino dirige in tutta la sua carriera, tra cui Zambot 3, l'amatissimo Daitarn 3, e altre serie dell'universo Gundam. Tomino ha scritto (sotto pseudonimo) i testi di molte delle sigle di serie di cui curava la regia, un modo per accompagnare il suo pubblico dall'inizio alla fine dell'avventura.