Il ritorno di Jack Nicholson: nel 2017 "Vi presento Toni Erdmann"

Roma, 9 feb. (askanews) - Dopo le voci dell'addio al cinema Jack Nicholson tornerà invece davanti alla macchina da presa. A rivelare la notizia è il sito della rivista "Variety", secondo cui il celebre attore, che non compare in un film dal 2010 con "Come lo sai", tornerà invece per il remake di "Vi presento Toni Erdmann", film tedesco presentato al Festival di Cannes e candidato agli Oscar 2017 come miglior film straniero. Assieme a Nicholson, come fanno sapere alcuni fonti, ci sarà l'attrice Kristen Wiig.