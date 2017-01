Roma, 18 gen. (askanews) - Esce il 20 gennaio in tutti i negozi e digital store "Eredi", il nuovo album di inediti dei RHumornero. "L'album è una fotografia della società moderna attraverso la visione dei social network - spiega il gruppo - l'era moderna e il suo epocale cambio nella comunicazione ci accompagna a sollevare il dubbio su cosa sia l'eredità lasciata dai nostri predecessori, tra le miserie umane, le vacanze al mare e le grandi opportunità che la crisi può offrire".

I singoli "Un Miliardo di Anni", "Metalli Pesanti", "Spiriti", "Maschere", il primo estratto dall'album, e le bonus track "Last Christmas (non si sentirà) e "Sotto le Stelle", vantano la produzione artistica ed esecutiva di Pietro Foresti, produttore rock dell'anno al M.e.i. 2016.

I RHumornero nascono nel 2005, il rock cantato in italiano mischia atmosfere dark con sonorità post-grunge che sfumano nel metal abbracciando il cantautorato italiano, rendendo il progetto riconoscibile e unico nel suo genere. Hanno all'attivo tre album "Umorismi Neri", "Il Cimitero dei Semplici", "Eredi", e quattro compilation di Virgin Radio "Virgin Style Rock 6/7 (con "L'Equilibrio" e "Un Miliardo di Anni") e "Xmas in Rock" 2015/16 con "Last Christmas (non si sentirà) e "Sotto le Stelle".