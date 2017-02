I Beckham pagano 22mila sterline al giorno di tasse

Roma, 2 feb. (askanews) - David e Victoria Beckham sono tartassati dalle tasse. La coppia, per mantenere il loro impero la "Beckham Brand Holdings Ltd" che unisce gli interessi di entrambi nel mondo della moda e gestisce i diritti per l'uso della loro immagine, paga al giorno circa 22mila sterline (25mila euro) di tasse, visto che nel 2016 hanno incassato 47,2 milioni di sterline. La maggior parte degli introiti arriva da Victoria che nell'ultimo anno ha portato nelle casse 36.9 milioni di sterline mentre David 'solo' 10,2 milioni. Gli affari vanno a gonfie vele, lo scorso anno i profitti erano stati meno di un terzo (10 milioni di sterline).