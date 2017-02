Hugh Jackman, operato di tumore al naso per la sesta volta

Roma, 14 feb. (askanews) - Continua la battaglia di Hugh Jackman contro un carcinoma al naso. Dopo la sesta operazione in due anni l'attore australiano sui social, lancia l'ennesimo appello per sensibilizzare all'uso delle creme solari: "Un altro carcinoma basocellulare. Grazie a controlli frequenti e dottori bravissimi, tutto è andato bene. Con il cerotto sembra peggio di quel che è. Usate le creme solari", scrive l'attore di X-Men, lanciando ancora una volta il suo appello per proteggere la pelle dai raggi solari con creme protettive. Non è la prima volta che Hugh Jackman è dovuto ricorrere ad un intervento chirurgico per combattere un tumore. Il carcinoma basocelluare colpisce soprattutto il viso e si sviluppa per lunga esposizione della pelle ai raggi solari intensi senza protezione: si tratta di un tumore localizzato e con una crescita lenta ma per cui è necessario intervenire.

E anche lo scorso anno, Jackman aveva raccontato: "Un esempio di ciò che accade quando non si indossa la protezione solare. Un carcinoma basocellulare. La forma più lieve di cancro, ma comunque grave. Per favore, usate creme solari e fate controlli regolari", aveva scritto accanto al selfie del suo viso con il cerotto. Invece dal 2013 l'attore australiano si è dovuto sottoporre più volte ad un intervento per rimuovere il basiloma, la forma più diffusa e "buona" di cancro alla pelle Nel 99 per cento dei casi si guarisce con una semplice asportazione chirurgica ambulatoriale.