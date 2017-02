Harrison Ford rischia di causare grave incidente aereo

Roma, 15 feb. (askanews) - Disavventura per Harrison Ford che ha sfiorato un incidente aereo a bordo del suo veivolo privato. L'attore stava cercando di atterrare al John Wayne Airport nell'Orange County ma ha sbagliato pista cercando di atterrare sulla pista di rullaggio e sfiorando un velivolo dell'American Airlines con 116 persone a bordo che si preparava al decollo. Ford avrebbe chiesto alla torre di controllo: "Cosa ci fa quell'aereo sotto di me?" e a quel punto i controllori di volo gli hanno spiegato che aveva sbagliato pista, cosa che rappresenta una violazione delle leggi sulla sicurezza della navigazione aerea americana. E' riuscito così ad evitare il peggio solo con una manovra repentina. Non è la prima volta che il 74enne attore è stato coinvolto in un incidente aereo. Nel marzo del 2015 è rimasto ferito nello schianto di un piccolo aereo d'epoca che stava pilotando poco dopo il decollo da Santa Monica, in California, atterrando su un campo da golf.