Gli ottanta anni di Johnny Dorelli, tanto teatro, musica e tv

Roma, 20 feb. (askanews) - Teatro, cinema, musica, televisione. Non c'è campo che non abbia visto protagonista Johnny Dorelli, lombardo di Meda, nato il 20 febbraio 1937, oggi splendido ottantenne. Protagonista della vita dello spettacolo italiano e delle cronache rosa essendo stato legato a splendide interpreti dello spettacolo italiano come Lauretta Masiero da cui è nato Gianluca Guidi anche lui cantante e attore teatrale; Catherine Spaak con cui ha avuto il figlio Gabriele; Gloria Guida da cui è nata Guendalina Figlio d'arte, si trasferisce da bambino a New York per seguire il lavoro del padre, il lirico Giovanni D'Aurelio. Torna in Italia a metà degli anni cinquanta ed entra nella scuderia di Teddy Reno. Con Domenico Modugno interpreta a Sanremo "Nel blu dipinto di blu", poi si ripresenta con "Piove" e vince di nuovo. Nel 1967 in coppia con Don Backy esegue "L'immensità". Alla fine degli anni sessanta passa ai musical interpretando una grande edizione di "Aggiungi un posto a tavola" firmato Garinei e Giovannini. Nel 1980 sarà ancora in teatro con "Accendiamo la lampada" che farà da cornice al suo amore con Gloria Guida. Negli anni settanta e ottanta tantissimi i film interpretati: da "Pane e cioccolata" (1973) di Franco Brusati con Nino Manfredi, a "Spogliamoci cosi', senza pudor" (1977) con Enrico Montesano e Barbara Bouchet; da "Il cappotto di Astrakan" (1980), tratto dal romanzo di Piero Chiara a "State buoni se potete" (1983) di Luigi Magni solo per citarne alcuni. In televisione conduce nel 1983 su Canale5 la gara musicale "Premiatissima" con Amanda Lear, Nadia Cassini, Gigi e Andrea e Gigi Sabani. Nel 1984 interpreta il maestro Perboni nel "Cuore" di Luigi Comencini e nel 1988 La coscienza di Zeno di Sandro Bolchi. Ma non solo. Conduce "Sanremo" nel 1990, "Fantastico" nel 1991. Nel 2007 partecipa per l'ottava volta (la prima nel 1958). Nel 2011, riceve il riconoscimento speciale Leggio d'oro "Alberto Sordi".