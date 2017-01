Gli One Direction sono la band più ricca del 2016

Roma, 2 gen. (askanews) - Nonostante siano ancora in pausa, gli One Direction sono ancora la band più pagata al mondo con 110 milioni di dollari incassati negli ultimi 12 mesi. Secondo "Forbes" Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson e Niall Horan a piazzarsi in testa alla classifica dei "paperoni" del vecchio continente e a quella delle band più pagate del mondo. La maggior parte dei proventi arrivano dalla parte finale del loro ultimo tour "On the Road Again" e dalle sponsorizzazioni di alcuni famosi marchi. Se la classifica invece si estende non solo alle band gli One Direction cedono il primo posto a Taylor Swift con 170 milioni di dollari mentre al terzo posto si colloca Adele con 80,5 milioni di dollari. Al quinto posto ci sono i Rolling Stones con 66,5 milioni, Calvin Harris al sesto con 63 milioni, Paul McCartney al settimo e, infine, gli U2 al nono posto.