Giorgia raddoppia a Roma: l'1 e 2 aprile al PalaLottomatica

Roma, 14 feb. (askanews) - Giorgia aggiunge un nuovo show a Roma il 2 aprile al Palalottomatica. L'annuncio della nuova data fa seguito alla straordinaria partecipazione di Giorgia all'ultimo Festival di Sanremo in qualità di super ospite, dove ha cantato anche la sua ultima hit Vanità, attualmente nella top 10 dei brani più trasmessi in radio. Il singolo è l'ultimo estratto dall'album Oronero, uscito lo scorso 28 ottobre su etichetta Microphonica/ Sony Music Italy. Il 19 marzo 2017 partirà il nuovo attesissimo tour di Giorgia, Oronero Tour, che la porterà dal vivo nei principali palazzi dello sport italiani. Oronero Tour farà la sua prova generale il 19 marzo a Mantova, e toccherà 17 città su e giù per la penisola per un totale di 18 show. Giorgia sarà il 19 marzo a Mantova, il 22 a Bologna, il 24 a Milano, il 28 a Genova, il 30 a Napoli. l'1 e 2 aprile a Roma, il 6 ad Acireale, l'8 a Bari, il 9 a Eboli, il 12 a Perugia, il 13 a Firenze, il 15 a Rimini, il 18 ad Ancona, il 20 a Verona, il 22 a PAdova, il 23 a Conegliano ed il 26 a Torino.