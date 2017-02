Francesco Gabbani disco di platino con "Occidentali's Karma"

Roma, 27 feb. (askanews) - Non si ferma il successo di Francesco Gabbani e della sua "Occidentali's Karma" con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2017. La canzone ha raggiunto anche un importante certificato della FIMI: in sole due settimane ha ottenuto il disco di platino per gli oltre 50mila download e streaming. Oltre ad essere il singolo più venduto in Italia è anche al primo posto della classifica airplay radio settimanale. Il video, che al momento conta quasi 34 milioni di visualizzazioni, nella settimana 10-16 febbraio è entrato direttamente alla #37 dei 100 video musicali più visti al mondo, ed è questa settimana al primo posto della classifica dei clip più visti in Italia. Francesco Gabbani qualche giorno fa ha dichiarato che il nuovo disco uscirà tra aprile e maggio.